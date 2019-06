Tanguy Ndombele è uno tra i grandi obiettivi della Juventus per rinforzare il centrocampo in estate. Il forte centrale del Lione, però, è seguito con grande interesse da tanti club di vertice in Europa. C'è il Tottenham in Premier League, oltre al Real Madrid in Spagna, che però sembra aver virato con decisione sull'affare Paul Pogba dal Manchester United. Proprio i Red Devils, in caso di partenza di Pogba, avrebbero scelto Ndombele come suo sostituto, secondo quanto riportato da Telefoot in Francia.