vuole lasciare il Barcellona, e la società vorrebbe liberarsi dell'ingaggio del bosniaco. Lo sforzo più grande è il rinnovo di Leo Messi, che si dimezzerà lo stipendio ma nonostante questo servono alcune cessioni. Gli spagnoli sono pronti anche a risolvere il contratto dell'ex Juve, che secondo quanto racconta Sport.es potrebbe proprio tornare a Torino. Secondo quanto fanno sapere in Spagna i bianconeri, la Roma e l'Inter hanno fatto una proposta a Pjanic, ma il grande ostacolo è rappresentato dallo stipendio troppo alto che non riescono a garantirgli. Il Barça lavora per trovargli una sistemazione, con l'obiettivo di chiudere tutto in una settimana.