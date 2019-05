Quando Pjanic è arrivato alla Juventus era considerato praticamente una mezzala mentre Max Allegri lo ha fatto diventare un vero e proprio regista arretrato. Il centrocampista bosniaco non è sul mercato ma la Juventus potrebbe cambiare idea in caso di offerta da 80-100 milioni di euro. Una somma che il Psg potrebbe anche mettere sul tavolo, vista la sua importante disponibilità economica. A Parigi, tra l'altro, potrebbe finire anche Massimiliano Allegri che tra qualche settimana scioglierà i dubbi sul suo futuro. Oltre ai francesi c'è anche il forte pressing del Bayern Monaco, al momento in pole.