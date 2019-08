Il futuro di Neymar è sul tavolo, pronto per essere discusso. Trattativa in corso a Parigi dove i rappresentanti del brasiliano, del Psg e del Real Madrid stanno parlando del possibile trasferimento. Lo riporta O Globo, che spiega come la pista si sia surriscaldata dopo le difficoltà del Barcellona per riportare Neymar in Catalogna. Il Real vorrebbe inserire nella trattativa Gareth Bale e Keylor Navas, c'è il sì del brasiliano. El Chiringuito conferma.