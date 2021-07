Due milioni di euro. E' questa la cifra svelata da La Gazzetta dello Sport che la Juventus sarebbe pronta a offrire al Santos per. I bianconeri hanno già l'accordo col giocatore per prenderlo a gennaio alla scadenza del contratto, ma vorrebbero anticipare il suo arrivo a Torino e per questo stanno trattando l'indennizzo da pagare al club brasiliano. La richiesta si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma difficilmente la Juve arriverà ad accontentare il Santos. Se non si dovesse trovare l'accordo subito, i bianconeri aspetteranno gennaio per prenderlo a zero.