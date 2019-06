di Alessio Salerio

Tra Adrien Rabiot, Paul Pogba e una mossa a sorpresa: questa sembra essere la situazione della Juventus per il futuro a centrocampo. L'affare che porta a Rabiot, in scadenza di contratto dal prossimo 1 luglio con il Paris Saint-Germain, sembra essere ormai chiuso, con il calciatore che ha accettato l'offerta bianconera di 7 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Fabio Paratici, però, non ha intenzione di fermarsi qui. E, mentre prova a chiudere l'incredibile affare per Matthijs de Ligt dall'Ajax, riflette su come rinforzare ulteriormente il reparto di centrocampo.



LE ULTIME SU POGBA - L'addio di Pogba al Manchester United sembra ormai definito e la Juventus, in questo senso, lavora a stretto contatto con Mino Raiola per convincerlo a (ri)sposare la causa bianconera. Le richieste del centrocampista francese per tornare a Torino sono chiare: l'apprezzamento c'è ed è molto forte, ma l'ingaggio non deve scendere sotto i 15 milioni di euro percepiti attualmente in Inghilterra. E, non bastasse, restano da convincere lo United, che chiede 150 milioni, e da superare l'agguerrita concorrenza di Zinedine Zidane al Real Madrid. OCCHIO A ERIKSEN! - A tal proposito, dall'Inghilterra arriva una notizia a sorpresa questa mattina. Il Daily Mirror riporta che Christian Eriksen, deluso dal mancato assalto del Real al Tottenham per il suo cartellino, sarebbe indeciso proprio tra Juventus e United per il suo futuro. Il contratto con gli Spurs è in scadenza il 30 giugno del 2020 e, per quanto la sua valutazione resti altissima, i bianconeri possono sfruttare questo particolare per abbassare la richiesta del Tottenham. L'intrigo continua, in attesa di conoscere i rinforzi scelti da Paratici per la sua Juventus.