C'è un intrigo di mercato che riguarda il futuro sulla fascia destra di Napoli e Manchester United che potrebbe portare una doppia beffa alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i partenopei sono pronti a cedere Elseid Hysaj ai Red Devils, che lo hanno richiesto per il futuro, per poi fiondarsi con forza su Kieran Trippier, terzino destro del Tottenham. Vero è che questo scenario toglie lo United dalle pretendenti per Joao Cancelo, ma, in caso di partenza di quest'ultimo, Hysaj e Trippier restano le prime scelte per sostituirlo.