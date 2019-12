Si confida in Mino. Mino Raiola, s'intende. La Juve ha fatto tutto quello che doveva fare sul fronte Haaland: l'attaccante classe 2000, attualmente al Salisburgo, è l'oggetto più richiesto del prossimo mercato. Costa una trentina di milioni e ha voglia di misurarsi con il grande calcio. E dato il rapporto di affari tra il super agente e la squadra bianconera, c'è più di una certezza che porterebbe il centravanti in direzione Torino.



CONCORRENZA - Solskjaer non ha però intenzione di mollare: il Manchester United ha individuato nel norvegese il perno del futuro, e la compatibilità geografica tra il tecnico e il 19enne può agevolare la trattativa. Anche la Bundesliga non è assolutamente sottovalutata: Borussia Dortmund e Lipisa, secondo il Corriere dello Sport, hanno fatto passi decisamente concreti. Altro fattore da non sottovalutare: in questi club sarebbe titolare certo, mentre alla Juve dovrebbe correre, lottare, sgomitare per far emergere il suo talento. Un salto forse troppo grande, in questo momento?