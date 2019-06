L'Inter insegue il sogno di portare Romelu Lukaku a Milano nel prossimo mercato estivo. Il centravanti del Manchester United ha grande voglia di testarsi in Serie A e, dopo aver affermato che Antonio Conte è a suo parere il miglior allenatore del mondo, i nerazzurri si sono fatti più vicini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il Manchester United non vuole Mauro Icardi come contropartita, bensì almeno 80 milioni di euro cash da investire poi su altri obiettivi di mercato. A partire da Paulo Dybala, gioiello della Juventus, che resta fortemente interessata allo stesso Icardi.