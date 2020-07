1









La Juve resta vigile su Gigio Donnarumma, portiere del Milan che va in scadenza a giugno 2021. I contatti dei rossoneri con Raiola sono iniziati, possibile rinnovo alle stesse cifre ma con clausola rescissoria nel caso in cui il Diavolo non riesca a raggiungere la Champions League la prossima stagione. In tutto questo la Juve resta alla finestra forte del recente rinnovo di Szczesny. Il nome del portiere rossonero è però sempre attuale alla Continassa e Paratici segue da vicino gli sviluppi del rinnovo col Milan.