Il Manchester United sta pensando seriamente all'assalto a Gianluigi Donnarumma, talentuoso portiere del Milan. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, ci sono 60 milioni di euro pronti da parte dei Red Devils per chiudere la trattativa per il portiere classe '99. Per far cassa lo United dovrebbe quindi procedere alla cessione di David De Gea. Per il forte estremo difensore spagnolo c'è il Paris Saint-Germain in pole, come ricorda il Sun in Inghilterra, ma anche la Juventus lo ha da tempo sul proprio taccuino.