La Juve avrebbe virato verso Massimiliano Allegri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che spiega come il prossimo allenatore bianconero potrebbe essere un grande clamoroso ritorno. Andrea Pirlo avrebbe poche chances di restare in bianconero e per questo il club pensa di nuovo a Max. L’intrigo Zidane-Real Madrid e i tentennamenti delle Merengues su Allegri potrebbero favorire la Juventus, visto che il tecnico toscano avrebbe superato proprio Zizou nelle preferenze per la panchina.