La Roma è in missione a Londra per trattare con il Tottenham. L'obiettivo numero uno è Toby Alderweireld, scelto dai giallorossi per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il belga ha detto sì al trasferimento. Resta quindi ora da pagare la clausola rescissoria da 28 milioni di sterline, ma gli Spurs hanno un'altra idea: aggiungere 40 milioni al suo cartellino per assicurarsi Nicolò Zaniolo, grande obiettivo di mercato della Juventus. La Roma, con quei milioni, potrebbe quindi dare l'assalto a Gonzalo Higuain, in uscita proprio dai bianconeri. Uno scenario pazzesco, raccontato da Calciomercato.com.