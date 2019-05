L’addio di Antoine Griezmann ha segnato un vuoto importante nell’attacco dell’Atletico Madrid. I Colchoneros sono costretti a realizzare una sessione di mercato da protagonista, piazzando almeno un grande colpo. Nei giorni scorsi, il club madrileno era stato accostato a Paulo Dybala, dato in uscita dalla Juventus. Tuttavia, la squadra di Diego Simeone potrebbe giocare uno scherzetto proprio ai bianconeri, fiondandosi su Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City pronto a salutare Pep Guardiola per accasarsi altrove. Il brasiliano era uno degli obiettivi di mercato dei campioni d’Italia, ma la trattativa avviata dai Citizens per arrivare al centrocampista dell’Atletico Rodri potrebbe semplificare l’approdo di Jesus a Madrid. La Juventus prende tempo e valuta come muoversi nelle prossime ore.