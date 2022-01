E' arrivata l'intesa Stato-Regioni sul protocollo per tutti gli sport. Le squadre saranno fermate con il 35% dei positivi, esclusi i Primavera. L'annuncio - via Twitter - del ministro Gelmini: "Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a Vezzali, Speranza, Fedriga, a tutti i governatori, e al mondo dello sport. I campionati vanno avanti".