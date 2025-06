Juventus e Nottingham in trattativa avanzata per Weah-Mbangula: cosa manca per la cessione

2025 Getty Images

Weah e Mbangula al Nottingham: le cifre

Torino-Stati Uniti, andata e ritorno, così, in loop,sta vivendo l'ultima settimana, a dir poco intensa anche solo per i continui viaggi che il nuovo direttore generale dellasta facendo per essere vicino alla squadra durante le partite ma allo stesso tempo continuare a lavorare per costruire la rosa della prossima stagione. E nella costruzione della squadra, si passa inevitabilmente anche dalle cessioni. Le prime, del nuovo corso bianconero potrebbero esseree sono ore molto importanti per capire se tutto andrà in porto oppure no. I dialoghi tra i due club infatti viaggiano spediti e l'operazione in questo senso è già in stato avanzato., questo l'investimento che il Nottingham è pronto a fare per avere Weah e Mbangula dopo la richiesta iniziale da parte dei bianconeri che erano partiti da 30 milioni.

Cosa manca per la cessione di Weah e Mbangula

A dimostrazione di come la trattativa tra Juve e Nottingham sia ad un ottimo punto,Inizia ora quindi la fase due dell'operazione in cui il tavolo della trattativa si sposta e vede scendere in campo gli entourage di Weah e Mbangula., il cui contratto con i bianconeri scade a giugno 2028. Weah ha un ingaggio di circa 2 milioni di euro mentre il giovane belga, aveva rinnovato a settembre, dopo aver fatto il salto in prima squadra. Il Nottingham, dopo aver bussato alla porta della Juventus ora cercherà di convincere i due giocatori ad accettare la destinazione.



