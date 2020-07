Paulo Dybala è sempre più determinante per la Juve. Centrale, importante, decisivo: l’argentino ha segnato 7 dei suoi 10 gol in campionato per sbloccare la partita. Reti e leadership: Paulo è sempre più guida di un gruppo conquistato dalle sue giocate e, soprattutto, dal suo carisma. Sorrisi e voglia di Juve, dimostrata la scorsa estate, con i tanti no rifilati ai club che lo volevano, United e Tottenham su tutti. E poi l’intesa con Ronaldo.





CHE INTESA! - Eh sì, perché è questa la grande novità per la Juve post coronavirus. Prima si diceva che Ronaldo, per rendere al meglio, doveva giocare con una prima punta fisica, stile Higuain e Benzema. Le ultime gare hanno invece mostrato dialoghi perfetti, in campo, tra CR7 e Dybala. Da tre partite di fila vanno a segno, insieme. Si divertono, si cercano, segnano: tutto certificato, dai numeri.

IL RINNOVO... - E allora manca solo il rinnovo, per Paulo. La trattativa con la società procede. E’ stato superato il muro del 30 giugno, data limite per tanti affari per motivi di bilancio. Ora si può tornare a dialogare, e il nodo dei diritti d’immagine non sembra rappresentante un problema. Tra parte fissa e bonus la Juve dovrà investire, a stagione, almeno 10 milioni di euro (netti), pareggiando o avvicinando la cifra percepita da Matthijs De Ligt (12 milioni). Dybala segna e si intende a meraviglia con Ronaldo, ora vuole il rinnovo: la Juve è pronta ad accontentarlo, la volontà (comune) c'è.