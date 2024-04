Lineth, attaccante della, ha parlato al portale olandese NOS. Ecco le sue parole.“È un periodo intenso. L'allenatore è stato esonerato a tre giorni da una gara importante e per noi è stata piuttosto complessa. Non c'era tempo per fare uno switch, quindi abbiamo perso".“Non mi sono fatta niente. E guarda, splende il sole, chi non ne sarebbe felice? A Torino è da settimane che c’é di nuovo bel tempo, quindi si può solo stare bene”.“In Italia c'è molta concitazione. Sono settimane che se ne parla. Nel 2021 l'Italia vinse 1-0 contro di noi in un’amichevole, sembrava che avesse vinto il Mondiale. Ora vogliono batterci di nuovo per sentirsi al vertice”.“Ho raccontato alla mia Nazionale tutto di ogni giocatrice della mia squadra e di ogni giocatrice che probabilmente giocherà. Ho giocato contro di loro veramente tante volte, quindi ho potuto spiegare molte cose. È una squadra tosta. Il calcio italiano prevede anche tanti atteggiamenti e tante lamentele. Cercano di tirarti fuori dal gioco in tutti i modi deconcentrandoti e questo include anche qualche colpo, ci riescono. Ho detto: lasciatele urlare. Non dovete rispondere, perché è quello che vogliono. Naturalmente hanno davvero qualità, soprattutto a centrocampo. Hanno anche un po' di velocità davanti, quindi sicuramente non sarà facile”.