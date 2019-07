Intervistata ai margini dell’allenamento odierno che la Juventus Women sta svolgendo nel ritiro di Aymaville in Valle d’Aosta, la coach Rita Guarino ha risposto così alle domande di Sky Sport 24.



RITIRO - "Fa molto caldo anche qui in Valle d'Aosta, ma il luogo della preparazione è perfetto. Le ragazze poi stanno cavalcando la scia dell'entusiasmo dopo il Mondiale, in loro c'è ancora più voglia per il proprio futuro. Sono cariche".



PROSSIMA STAGIONE - "L'asticella del campionato si sta alzando sempre di più, il campionato sarà interessante e sempre più competitivo. Ben venga perché può far maturare interesse nel pubblico, perché diventa un campionato sempre più in equilibrio e meno scontato. Può catturare l'interesse di tutti"



MERCATO - "Le nostre giocatrici richieste? Noi siamo sempre fieri ed orgogliosi delle nostre ragazze quando fanno bene, quando riescono a trasferire in campo quello che cerchiamo di trasmettere. Ben vengano gli interessi degli altri club, vuol dire che stiamo lavorando bene. Fa piacere che abbiano mercato, ma noi ce le teniamo strette"



OBIETTIVI - "Il nostro obiettivo è quello di riconfermare quanto fatto l'anno scorso. Come detto, ci sono più squadre che proveranno a strapparci il titolo. Noi lavoreremo per questo, che è l'obiettivo più importante. Rivale? Sicuramente ci sono le squadre dell'anno scorso che si sono rinforzate. Ecco, credo che sarà una corsa a quattro, invece che a tre. Poi, aspettiamo i sorteggi di Champions, in attesa di capire chi sarà la nostra avversaria: vogliamo cercare di migliorare quanto fatto l'anno scorso".



La coach si è poi intrattenuta a firmare autografi ai bambini in visita ed ha dato vita ad un gioviale siparietto rispondendo alle loro curiosità: “Qual è il tuo numero?” e “Quale ruolo eri da giocatrice?”, domande alle quali la coach ha risposto con simpatia: “Io sono l’allenatrice, non ho il numero! Posso darti il mio numero di telefono”, fino a confessare ai bambini di essere stata un’attaccante con il numero 11, come la Bonansea.