di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Niente conferenza stampa quest'oggi per Massimiliano Allegri, essendo l'Allianz Stadium "blindato" per la finale di Champions League femminile tra Barcellona e Lione in programma domani. Il tecnico della Juve, comunque, non ha rinunciato a presentare la sfida di domani contro la Fiorentina, l'ultima del campionato di Serie A 2021-22. Lo ha fatto ai microfoni di JTV, dove ha fornito, come di consueto, anche alcune indicazioni sulle probabili scelte di formazione. Quasi certo un nuovo impiego da titolare di Miretti, nel ruolo di regista o mezzala a seconda di chi giocherà al suo fianco. In attacco, invece, non si esclude l'ipotesi Kean-Morata, con Dybala destinato invece a restare in panchina. L'obiettivo? Vincere, per "farsi valere" con i rivali storici della Fiorentina e scongiurare un finale di stagione che potrebbe lasciare qualche pericolosa scoria per l'inizio della prossima annata.

Tutte le ultime da Torino nel video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo: