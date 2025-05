Interviene Klopp: 'Io alla Roma? Cavolate'

Jurgen Klopp ha deciso di intervenire in prima persona per smentire con fermezza le voci che lo volevano vicino alla panchina della Roma. Il tecnico tedesco, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, ha usato parole chiare e dirette: “Non diventerò il nuovo allenatore della Roma. Questa storia è una cavolata”.Klopp, che ha da poco lasciato il Liverpool dopo un lungo e trionfale ciclo, ha voluto anche mettere a tacere qualsiasi altra ipotesi su un suo imminente ritorno in panchina: “Se leggete qualche voce su di me che accetto un incarico nei prossimi anni, è una cavolata. Potete essere i primi a dirlo”, ha dichiarato senza mezzi termini.

L’allenatore ha dunque ribadito la sua intenzione di prendersi una pausa dalla panchina, smentendo ogni possibile contatto con club italiani o di altra provenienza. Nessun ritorno in vista, almeno per ora.