Interventi VAR a favore in Serie A: l'Inter ne ha avuti il doppio della Juventus

Tuttosport ha analizzato gli interventi VAR fatti registrare in queste prime 26 giornate del campionato di Serie A 2024/25. I dati analizzati si riferiscono ai consulti al monitor da parte dell’arbitro, ovvero le On Field Review (OFR) e l’overrule, la decisione che avviene dopo una comunicazione tramite auricolare, e che riguarda solo episodi relativi a fuorigioco o contatti dentro o fuori l'area di rigore.Il numero totale di interventi VAR in questa stagione, prosegue Tuttosport, è di ottantasei: di questi, cinquantatre sono le On Field Review e trentasei le overrule.

Gli interventi VAR a favore delle big

L’ultimo weekend è stato piuttosto ricco di polemiche, a causa di alcuni episodi controversi, tra cui il clamoroso rigore negato a Dusan Vlahovic in Cagliari-Juventus. Di seguito ecco chi, tra le big della Serie A, ha avuto più decisioni VAR a favore.In cima alla classifica, tra le big, l’Inter con 7 interventi a favore tra OFR e overrule, secondo il Milan (5) e con la Fiorentina (4) a completare il podio. La Juventus è invece ferma a 3. Al di fuori del range della parte alta della classifica, si segnalano in cima alla graduatoria Parma e Cagliari, con rispettivamente 15 e 8 interventi a favore.