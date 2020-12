Poco fa vi abbiamo dato notizia dell'interrogatorio di Luis Suarez, sentito come persona informata sui fatti, riguardo all'inchiesta perugina sul suo "esame farsa" di italiano sostenuto ormai tre mesi or sono presso l'Università per Stranieri di Perugia. Sulle sue dichiarazioni, pur definite "interessanti" dagli inquirenti, c'è ancora il massimo riserbo. Tuttavia emerge un retroscena: come riporta la Gazzetta dello Sport Suarez ha rilasciato l'intera deposizione in spagnolo, la sua lingua madre. A indagare sul caso è la Procura guidata da Raffaele Cantone.