La nuova stagione inizia con le amichevoli di lusso. Dal 17 luglio al 10 agosto andrà in scena l’International Champions Cup, che vedrà protagonista anche la Juventus: i bianconeri saranno di scena in Asia, con due impegni già ufficializzati, il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham e il 24 luglio in Cina contro l’Inter. Poi tappa in Svezia, a Stoccolma, dove il 10 agosto è in programma la sfida all’Atlético Madrid. Le partite dei bianconeri nell’International Champions Cup saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Sportitalia.