Oggi l'Atletico Madrid, il 14 agosto la consueta amichevole in famiglia a Villar Perosa, poi si farà sul serio, a partire dal 24, in campionato in casa del Parma. Questo il cammino della Juventus che, dopo la tournée in Asia conclusasi tra alti e bassi e dopo l'amichevole a porte chiuse vinta per 4-0 contro il Novara, è pronta a una nuova sfida da brividi per l'International Champions Cup, contro i colchoneros di Diego Pablo Simeone. Un test fondamentale anche perché, dopo la passerella contro la squadra B, sarà tempo di Serie A e Maurizio Sarri non potrà più sbagliare.



Fischio d'inizio alle ore 18.06 a Stoccolma: seguite Atletico Madrid-Juventus LIVE su ilBiancoNero.com



ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-1 (24' Lemar, 29' Khedira, 34' Joao Felix) LIVE

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Koke, Llorente, Saul, Lemar; Joao Felix, Morata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.



LA CRONACA



45' - Termina il primo tempo: Joao Felix scatenato, Juventus sotto nonostante il gol di Khedira.



39' - Gran movimento di Higuain in area di rigore, ma il suo tiro termina a lato rispetto alla porta di Oblak.



34' - GOL DELL'ATLETICO! Gran lancio di Lemar, che smarca Joao Felix solo davanti a Szczesny: il gioiello classe '99 in spaccata sigla il vantaggio dell'Atletico.



31' - Altalena di emozioni a Stoccolma. Douglas Costa ci prova e guadagna un altro corner. Sul cross, Ronaldo gira verso la porta, ma Gimenez salva con il petto a un passo dalla porta.



29' - GOL DELLA JUVENTUS! Segna Khedira con un destro chirurgico dal limite dell'area, che si insacca alle spalle dell'incolpevole Oblak.



26' - Juventus sulle gambe: contropiede dell'Atletico, su Morata salva Chiellini.



24' - GOL DELL'ATLETICO! Lemar devia il gran tiro al volo di Joao Felix su cross dalla destra di Trippier e inganna Szczesny.



22' - Che occasione per l'Atletico Madrid! Batti e ribatti in piena area della Juventus: Koke a botta sicura, Alex Sandro salva tutto sulla linea di porta.



21' - Girata di Pjanic da fuori area, palla in calcio d'angolo: sono ben sette i corner della Juventus in 20 minuti di gioco.



17' - Ci prova Ronaldo dalla distanza, ma il pallone viene deviato in corner. Sugli sviluppi, tiro alle stelle dello stesso CR7.



15' - Cross di Douglas Costa verso la porta da calcio d'angolo, Oblak blocca in presa sicura.



11' - Douglas Costa sguscia via al limite dell'area e serve Khedira, il cui cross viene messo in corner. Chiellini a un passo dal gol sul calcio d'angolo, ma Oblak si supera con un intervento pazzesco.



10' - Numero di Ronaldo in mezzo al campo, Saul lo stende fallosamente.



4' - Pallone insidioso al centro dell'area bianconera, ma Morata commette fallo su Chiellini.



1' - Inizia la partita.