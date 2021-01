Ai microfoni del quotidiano spagnolo As, l'intermediario di mercato Fabrizio De Vecchi ha parlato del futuro di Arek Milik, sul quale c'è anche la Juventus: "Ha pensato molto se rinnovare o meno col Napoli si sente legato alla squadra e alla città, ma si è convinto a provare una nuova esperienza. Con la società si è sempre comportato da professionista e continua a farlo allenandosi due volte al giorno aspettando gli Europei. Oltre a metterlo fuori rosa, il Napoli ha fatto altre azioni che stanno valutando i nostri avvocati, alcune volte penso che il club preferisca lasciarlo in tribuna e farlo andare via a zero anziché guadagnare qualcosa dalla sua cessione".