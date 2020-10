3









Ancora Juve contro Inter, e ancora interisti contro juventini. Nel weekend della nazionali non si placano gli animi dei tifosi, sempre attenti a ciò che fanno i propri beniamini in giro per il mondo. Ieri c'è stato Uruguay-Cile, Rodrigo Bentancur - partito titolare - contro gli interisti Vidal e Sanchez. E proprio con i nerazzurri, il centrocampista ha dato e subito. Ovviamente parliamo di falli.



CASO SOCIAL - Un brutto fallo su Sanchez, ma nulla di particolarmente drammatico, poi una botta pazzesca subita dall'ex bianconero Vidal: quello sì, non esattamente il più canonico dei falli. Tanto è bastato comunque a far scatenare i tifosi qui in basso, con i nerazzurri che hanno ricordato, a più riprese, il brutto fallo di Cuadrado su Sanchez che gli costò mezza stagione.



