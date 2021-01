L'Inter sta andando incontro a un processo di rinnovamento del proprio brand, con un nuovo logo "minimal" che sarà lanciato attraverso una campagna dal titolo "Inter Milano". Questa notizia ha suscitato forti reazioni tra i tifosi nerazzurri, simili a quando la Juventus lanciò il suo nuovo logo tre anni fa. In realtà l'amministratore delegato del club milanese Alessandro Antonello ha spiegato all'Ansa che il nome della società resterà invariato, Internazionale, mentre Inter Milano sarà solamente il claim della campagna di rebranding.

Ma molti tifosi interisti hanno colto l'occasione per attaccare chi ha rilanciato oggi la notizia, accusando di "voler oscurare la lezione inflitta ieri alla Juventus".



In gallery qua sotto trovate un'ipotesi di nuovo logo, ancora non ufficiale, e diversi tweet di reazione di sostenitori nerazzurri: