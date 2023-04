Intervistato da La Gazzetta dello Sport il giocatore dell'Atalanta Giorgio, spesso accostato alla Juve, ha risposto così sulle voci di mercato che lo vedono protagonista:"La corte di Inter, Juve, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Liverpool e una valutazione da 40 milioni di euro? Io all'Atalanta sto benissimo. Non ho mai ascoltato granché le voci di mercati, e comunque non mi hanno mai scosso più di tanto, dunque non vedo segnali preoccupanti. Magari arriverà un giorno che dovrò pensarci, ma può succedere solo se faccio bene nel presente".