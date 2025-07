Interesse dall'Arabia per Nico Gonzalez: quanto chiede la Juve

VALERIO PENNICINO

La Juventus pensa al proprio futuro e con il mercato valuta acquisti e cessioni. Ci sono infatti diversi giocatori che non rientrano nelle idee di Tudor e della società, perciò sono sul mercato in attesa dell'offerta giusta. Tra questi c'è anche, che dopo aver deluso nella sua prima stagione in bianconero potrebbe già lasciare Torino.L'argentino è costatoalla Juve tra prestito, riscatto e bonus, una cifra molto importante se paragonata al suo impatto in campo. Nonostante diverse presenze con Tudor a fine campionato, al Mondiale per Club il messaggio è sembrato chiaro: Nico è finito indietro nelle gerarchie ed è valutato come partente, perciò la Juventus

Secondo il Corriere dello Sport, ci sono alcuni club dell'Arabia Saudita interessati all'argentino ex Fiorentina, con i bianconeri. Nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori sviluppi sul fronte Nico Gonzalez, ma l'obiettivo della società sembra ormai chiaro.