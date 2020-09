La Juve prova a convincere Sami Khedira a risolvere il contratto con una stagione d'anticipo, ma il centrocampista non ne vuole sapere: la scadenza è fissata per il 2021 e il tedesco vuole rispettarla fino all'ultimo giorno. Intanto però i bianconeri continuano a cercare una soluzione che possa andar bene al giocatore, sul quale secondo quanto riporta Sky Sport c'è stato un interessamento del Psg. Tra Khedira e Tuchel c'è un ottimo rapporto che potrebbe favorire l'operazione, ma per ora la Juve non ha avuto nessun segnale diretto.