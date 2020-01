Tra le intercettazioni della Digos a Leonardo Bonucci e al mondo Juve ne esce fuori una anche di un dirigente bianconero che parla al telefono delle proteste in curva (siamo all'inizio della statione 2018-19). Proteste che ufficialmente sono per il caro biglietti e per il ritorno di Leonardo Bonucci. Poi l'inchiesta "Last Banner", ha fatto davvero luce sul motivo delle proteste del tifo organizzato bianconero. Tra gli intercettati, come scrive Il Corriere della Sera, c'è un dirigente della Juve: "Ai giocatori non si riesce a spiegare (il perché della protesta, ndr) - dice -. Fra i giocatori, Giorgio (Chiellini) potrebbe capire, ma agli altri...Uno come Leo (Bonucci), se gli scatta l’ignoranza è capace che ce lo troviamo in uno dei bar loro".