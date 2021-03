In un periodo nel quale ci sono molte voci attorno all'Inter e alle sue difficoltà economiche, Suning ha deciso di lanciare un messaggio e farsi vedere vicino alla società nerazzurra. Come spiega nel dettaglio Calciomercato.com, il presidente Steven Zhang nelle prossime settimane si recherà a Milano per essere presente nella volata scudetto, oltre che per sistemare tutta una serie di situazione legate al club: saldare le pendenze, dagli stipendi dei giocatori ai soldi da versare ancora al Real Madrid per Hakimi (Zhang deve ringraziare il Real che ha accettato di congelare i pagamenti rispetto agli accordi) e chiarire le questioni relative a cessione societaria o eventuale ingresso di un socio di minoranza.