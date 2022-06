Intervenuto nel corso di un evento organizzato nel centro sportivo delle giovanili, Steven Zhang ha caricato l'Inter in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole, pronunciate alla presenza tra gli altri dell'ad Beppe Marotta: "Abbiamo vissuto un momento duro per tutti causa pandemia, ma abbiamo la fortuna di lavorare nel calcio, un settore che dà emozioni forti: ne abbiamo vissute di uniche vincendo tre trofei". E ancora: "Tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano da fuori sulla società, e lavoriamo per vincere di nuovo insieme".