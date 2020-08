Dopo il ko dell'Inter in finale di Europa League il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato del lavoro di Antonio Conte nella sua prima stagione sulla panchina dell'Inter: “Devo riconoscere che l’allenatore e il suo staff stanno facendo un grande lavoro - ha detto Zhang - Come ho detto, in questi giorni ci riposeremo e penseremo al futuro. Useremo il prossimo periodo per pianificare il futuro”. La permanenza dell'allenatore non è così scontata, lo sfogo di Conte di qualche settimana fa ha messo in dubbio la sua posizione.