Dopo l'eliminazione dalla Champions League dell'Inter e i nervi tesi di Antonio Conte, arriva oggi una tenace dichiarazione del presidente nerazzurro Steven Zhang, che va a rinsaldare (almeno per questa stagione) il famoso 'patto di Villa Bellini' stretto quest'estate tra la dirigenza e l'allenatore: "Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala. Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione, dobbiamo continuare a farlo ora. Il nostro obiettivo non cambia: lottare e dare tutto per il bene dell'Inter. Insieme."