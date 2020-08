Si impara anche e soprattutto dalle sconfitte per raggiungere le vette più alte. È questo il concetto che il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha espresso sui social. “La sconfitta in finale è una lezione che il presidente di una grande squadra deve imparare. Parto sempre da zero, tutti noi dobbiamo migliorare. Rialzarsi dopo la caduta e guardare avanti, una vita diventa perfetta passando dalle sconfitte”.