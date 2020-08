Il giorno della verità: quest'oggi, infatti, Steven Zhang incontrerà Antonio Conte per tracciare le linee guida della nuova Inter. "Con o senza il tecnico", come ribadito dallo stesso allenatore nel post-partita di Colonia. Lo strappo appare difficile da ricucire, ma Zhang - dopo il confronto di ieri con la dirigenza - intende ascoltare Conte per provare a trovare una via d'uscita comune. In caso contrario, si tratterà l'addio e si piomberà su Max Allegri. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Inter starebbe pensando a Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo. Noto, infatti, lo scarso feeling tra Conte e l'attuale ds Ausilio, stimato da Zhang e legato all'Inter con un contratto fino al 2022.