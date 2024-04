Abbiamo vinto venti volte, perché non provare anche per la ventunesima? Questo potrebbe essere il mantra dell'Inter, almeno secondo il presidente. Il numero venti, simbolo degli scudetti nerazzurri, rappresenta anche il numero di stelle sullo stemma del club. Tuttavia, il venti ha anche un'altra rilevanza: coincide con la scadenza del finanziamento di, fissato per maggio. Nonostante ciò, sembra che Zhang sia destinato a guidare l'Inter anche oltre il 2021, superando la deadline.Nonostante i dettagli non siano stati ancora definiti, sembra che si stia delineando una strada verso il rinnovo del prestito, con termini più brevi. Questo consentirebbe a Zhang di rimanere al timone del club senza dover ricorrere al pegno sulle azioni da parte del fondo statunitense. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di esplorare altre opzioni per il futuro della società, aprendo la porta a potenziali investitori interessati.