. Manca sempre meno al giorno X, quel 20 maggio - che potrebbe slittare al 21 - in cui Steven Zhang dovrà restituire il prestito, con gli interessi, concessogli da Oaktree. Ieri il presidente nerazzurro si è scagliato contro il fondo e lo ha accusato di "minacce legali" e di mettere a "rischio il club e la sua stabilità". Uno scontro aperto che, come riporta La Gazzetta dello Sport e a meno di clamorosi colpi di coda, è destinata a spostarsi presto in tribunale. Zhang qui punterà ad addossare a Oaktree la responsabilità del fallimento del rifinanziamento, visto che la soluzione con Pimco era stata trovata. Oaktree per ora non risponde, forte della questione tempo che gioca a favore dei californiani. Se la situazione dovesse restare tale nelle prossime ore - cosa assolutamente probabile - il fondo potrà escutere il pegno che aveva dato Zhang in garanzia del prestito, le azioni del club stesso.