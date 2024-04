Tutti gli indizi suggeriscono che Stevencontinuerà ad avere un ruolo di rilievo: sebbene non sia prevista la sua presenza a Milano per la festa dello scudetto, come riportato dalla Gazzetta, il presidente è comunque molto vicino al club, mantenendo contatti giornalieri con la dirigenza e con Inzaghi. Inoltre, le linee guida per il mercato estivo sono già state delineate, e si mantiene viva l'ipotesi di una tournée estiva in Cina. La presenza costante e l'interesse di Zhang indicano una continuità nella gestione del club nerazzurro, alimentando speculazioni e discussioni sul suo futuro.