Chi è Thomas Ziliacus?

Thomastorna ad esprimere la sua opinione sull'Inter, commentando i problemi legali di Steven Zhang e le difficoltà che il presidente nerazzurro sta affrontando nel rinegoziare il debito con Oaktree. Il magnate finlandese ha condiviso il suo pensiero su questa situazione, affermando: "Tempi difficili per Steven Zhang. Questo impatto cosa significa per l'Inter, per i tifosi e per i giocatori? Ora è necessario prendere decisioni che avrebbero dovuto essere adottate mesi fa".Thomasha recentemente annunciato di aver rinunciato all'acquisto dell'Inter settimane fa. L'imprenditore finlandese ha ufficialmente dichiarato di aver fatto un passo indietro rispetto al suo desiderio di diventare il nuovo proprietario del club nerazzurro, una decisione che ha espresso più volte in passato.La sua rinuncia è stata direttamente influenzata dagli eventi recenti: Zilliacus è stato oggetto di un mandato d'arresto a Singapore ed è attualmente sotto il mirino dell'Interpol.