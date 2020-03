Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha commentato cosi ai microfoni della BBC la decisione di giocare a porte chiuse a causa del Coronavirus che sta condizionando tutto il Paese: "Come Inter siamo soddisfatti perché è stata tutelata la salute dei nostri tifosi. Credo che sia stata una scelta più che giusta". Nelle ultime ore Zhang si era scagliato contro il presidente della Lega di Serie A Dal Pino definendolo addirittura un "pagliaccio" perché non in grado di gestire una situazione d'emergenza come quella attuale.