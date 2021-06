In una lunga intervista al canale cinese Cgtn, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato della situazione attuale del calcio italiano, accendendo i riflettori sull'aspetto economico: "Ora tutti i club devono pensare a come tagliare le spese e mantenere la sostenibilità per i prossimi anni. Serve tempo per riprendersi dall'impatto del Covid, bisogna pensare a come attirare l'attenzione dei tifosi e all'uso migliore delle piattaforme digitali e social media per andare in contro a chi non può andare allo stadio".