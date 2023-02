L'Inter va ko contro il Bologna e ora gli interrogativi sono tantissimi. Bocche cucite tra i dirigenti dopo la partita e pure in serata, nessuna voglia di commentare il nuovo scivolone bolognese, anche se, dopo una notte di riflessione, è probabile che già oggi la società faccia sentire la propria voce in pubblico, scrive la Gazzetta. Che aggiunge: "L’ennesima sconfitta non può che aver alimentato una certa delusione per la piega che ha preso il campionato: dal convincimento di poter davvero acciuffare il Napoli dopo lo scontro diretto di inizio anno si è passati a un desolante -18, nonostante tutti all’Inter siano convinti di avere una rosa di primissimo ordine per il campionato italiano".E ancora: "Domani ad Appiano, per la ripresa degli allenamenti, è comunque previsto un confronto tra i dirigenti e lo staff: si tratta di una consuetudine, soprattutto dopo prestazioni negative, ma in questo caso è probabile che il faccia a faccia sia più “sentito” del solito, visto che un posto tra le prime quattro non è più così scontato e bisognerà raddrizzare insieme la rotta".