L'Inter e Steven Zhang partecipano attivamente alla lotta al Covid-19: la società nerazzurra e il suo presidente annunciano una donazione da 100mila euro in favore dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano per sostenere le attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche in un momento delicato per l'Italia, colpita dal Coronavirus. Il comunicato sul sito dell'Inter: