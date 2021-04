L'Inter di Antonio Conte vede il traguardo dello scudetto sempre più vicino. Per questo gli attuali proprietari si stanno attivando per cercare di essere presenti a Milano, vicino alla squadra, quando arriverà ufficialmente la vittoria del campionato di Serie A. Come spiega Calciomercato.com, "Steven Zhang cercherà in qualsiasi modo di essere presente a Milano. Il presidente era atteso la scorsa settimana ma i protocolli cinesi e quelli italiani lo hanno trattenuto in patria. Dalla Cina filtra che potrebbe raggiungere Milano il prossimo venerdì, per terminare la quarantena italiana entro la fine del mese di aprile. Una corsa contro il tempo che Zhang spera di vincere, per poter festeggiare da vicino quell’obiettivo che la sua famiglia si era posto fin dall’arrivo e per poter mantenere quella promessa fatta ai tifosi e a Moratti: 'Riporteremo l’Inter in alto'."