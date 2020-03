Il Presidente dell'Inter, Steven, ha commentato la situazione del calcio italiano e ha attaccato il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Il patron dell'Inter, furioso, si è scagliato contro Dal Pino con una Instagram stories con parole molto dure. Ecco le sue parole: "Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che ho mai visto. Prima 24 ore, 48 ore, sette giorni, e cos’altro? Cosa farai ora? E ora parli di valori sportivi e competizione leale? E se non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per una settima a senza mai fermarci? Sì, sto parlando di te. Il nostro presidente di lega Paolo Dal Pino. Vergognati. È ora che ti alzi in piedi e ti prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. Tutti nel mondo, non importa se interisti o juventini, fate attenzione! Questa è la cosa più importante per voi, per le vostre famiglie e per la nostra società".Anche Marotta attacca, l'Inter non ci sta e complica e non poco i piani della Lega Serie A sul ricollocamento delle gare nel nuovo calendario https://www.ilbianconero.com/a/marotta-su-rinvio-juve-inter-noi-contrari-e-tutto-come-prima-23897