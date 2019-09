Il pesidente della Juventus Andrea Agnelli e quello dell'Inter Steven Zhang hanno partecipato a una tavola rotonda sul Fair Play Finanziario oggi all'Università Bocconi di Milano. Zhang ha ammesso: "Ci ho messo un anno a capire come funzionasse. Per anni era il nostro problema principale, parlavamo solo di quello. Né di marketing né di questioni commerciali o giocatori. Prima di comprare l'Inter eravamo una retail company, non avevo mai visto una partita di calcio. In questi anni abbiamo raddoppiato i dipendenti coinvolti nel marketing. Ci sono tanti miglioramenti che si possono fare intorno al FFP, specie per i passaggi di proprietà. Il Fair Play Finanzario 2.0 dev'essere più flessibile. In precedenza c'erano tante famiglie che investivano direttamente: oggi non è più possibile".