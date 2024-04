Direttamente dal GP di Cina sul circuito di Shanghai, il presidente dell'Inter Stevenha parlato a Sky Sport: "Sono qui per tifare la Ferrari e siamo contenti del ritorno della Formula 1 in Cina. Sono fiero del mio club e del lavoro fatto dalla squadra e da tutto lo staff. La cosa importante è l'obiettivo che ci siamo posti, la mentalità vincente non è mai stata così alta e sono certo di poter affermare che a livello italiano siamo molto forti".- "Le voci sul cambio di proprietà? Negli ultimi 7 anni da quando sono presidente ci sono sempre state e non si sono rivelate vere. Ora è in arrivo il settimo trofeo della mia gestione e la seconda stella, è un bel lascito per la società e i tifosi. Fin quando sarò presidente assicuro che cercheremo di aggiungere vittorie. Lautaro? È un vincente, l'abbiamo visto crescere. Inzaghi è un dono come allenatore, lavorare con lui come presidente mi dà fiducia, lui porta calma e stabilità all'ambiente".